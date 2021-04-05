‘Beyin avcısı’ CEO’dan ‘esnek çalışma’ uyarısı: Tükenmişlik krizi yakın

Dünyanın önde gelen yönetici yerleştirme şirketlerinden Egon Zehnder’in Türkiye CEO’su Murat Yeşildere, çalışma dünyasında ‘tükenmişlik krizi’ beklediğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Dünya’dan Yasemin Salih’e konuşan Yeşildere’ye göre iş hayatında fırsat gibi görülen esneklik aslında yaklaşan bir krizin işareti olabilir.

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Pandemi döneminde dünya genelinde öne çıkan ‘esnek çalışma’ yaklaşımı Türkiye’de Koç, Sabancı gibi dev holdinglerin gündemine girmişti.

İş dünyasında ‘beyin avcısı’ olarak görülen Yeşildere, fırsat olarak görülen bu düzenin ‘tükenmişlik krizi’ne neden olabileceğini savundu.

CEO şöyle konuştu: “Çalışma dünyasında tükenmişliğin zirve yaptığı iki dönem var: Bilgisayarın iş hayatına girdiği 1970’ler ve cep telefonlarının yarattığı 1990’lar. Şimdi esnekliğin yarattığı yeni bir zirveye doğru gidiliyor.”

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Yeni bir krizin çok uzak olmadığını ifade eden değil Yeşildere, şu anki çalışma şartlarının sürdürülebilir olmadığını, tüm kuralların sıfırlanması ve yeniden yapılanması gerektiğini vurguladı.

Yeşildere şöyle konuştu: “Çünkü yeni nesil ‘günümün 12 saatini rahat geçirmek için 12 saat çalışmalıyım’ mantığının arkasında yaşamsal bir anlam arıyor. Onlar bizim gibi 12 saatlik çalışmayı rahatça 16 saate çıkarmayı kabul etmiyor. O zaman geri kalan hayatın anlamını sorguluyor. Bu neslin yeteneklerini kaçırmamak adına şirketlerin yeni kurallar getirmesi gerek.”