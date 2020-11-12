Beyin ameliyatı sonrasında taburcu olan Maradona şimdi de alkol bağımlılığını yenmeye çalışacak

Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona, beyin ameliyatı sonrasında tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu edildi. 60 yaşındaki Maradona, alkol bağımlılığını yenmek amacıyla bir rehabilitasyon merkezine yatırıldı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Maradona, beynindeki pıhtı nedeniyle 4 Kasım’da, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te ameliyat olmuştu. Doktorları, ameliyatın başarılı geçtiğini açıklamıştı.

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Ülkesi Arjantin’le 1986 Dünya Kupası’nı kaldıran Maradona’nın avukatı Matias Morla, “Önemli olan Diego’nun ameliyat sonrasında iyi olması. Belki de hayatının en kritik anlarını yaşadı. O pıhtı öldürebilirdi onu. Nese ki kurtuldu. Şimdi bir sonraki adıma geçtik” dedi.

Morla, Maradona’yı, yeni yatırıldığı klinikte sadece birkaç yakını ve arkadaşının ziyaret edebileceğini söyledi.