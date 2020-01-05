Beyazperdede yerli filmler yine zirvede

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıklamasına göre geçtiğimiz yıl yerli film izleyici sayısı 33.6 milyonla, 25.9 milyonluk yabancı film izleyici sayısını geride bıraktı.

‘7. Koğuştaki Mucize’

Bakanlığın açıklamasına göre yeni sinema kanunundaki düzenlemelerle yapımcı ve salon işletmecileri arasındaki anlaşmazlıklar giderildi. Açıklamaya göre, ‘Sinema Bilet Takip Sistemi’ ile sektördeki şeffaflık problemi de ortadan kalktı.

Reklam

Buna göre, 2019 yılında 147 yerli, 260 yabancı film vizyona girdi. Türk sineması 2019’da 980 milyon liralık gişe hasılatı ile bugüne kadarki en yüksek değerini yakalarken, izleyici sayısı da toplamda 59.5 milyon oldu. Bunların 33.6 milyonu yerli film, 25.9 milyonu ise yabancı film izleyicisinden oluştu.

‘7. Koğuştaki Mucize’ yılın en çok izlenen filmi

Yerli film izlenme oranında Avrupa’da sekiz yıldır birinciliği bırakmayan Türkiye, 2019 yılında yüzde 55 izlenme oranı ile Avrupa’daki yerini yine korudu. Yerli filmler arasında Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği ve başrolünü Aras Bulut İynemli’nin üstlendiği ‘7. Koğuştaki Mucize’ 5.3 milyon kişi tarafından izlenerek, 2019 yılının en çok izlenen filmi oldu. Yerli animasyon ‘Kral Şakir Korsanlar Diyarı’ ise 2.1 milyon izleyiciye ulaştı. 2019 yılının en çok izlenen 10 filmi ise şöyle: