Beyazıt’tan Meclis’e: Tarihi yeniden yazamazsınız, tasarıyı durdurun

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İstanbul Üniversitesi’nin (İÜ) bazı fakültelerinin yeni kurulacak İbn-i Sina Üniversitesi’ne devredilmesi planına Beyazıt’taki eylemle tepki gösterildi.

Öğretim görevlileri ve öğrenciler, bugün üniversitenin tarihi kapısı önünde toplanarak ‘Üniversitemi bölme’ yazılı pankart açtı.

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Basın açıklamasını okuyan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, şunları söyledi: “19 Nisan 2018 günü TBMM Başkanlığına verilen torba yasa önerisinin 7’nci maddesi ile İstanbul Üniversitesi’nin ilk fakültesi olan ve 191 yıldır sağlık ve eğitim hizmeti veren İstanbul Tıp Fakültesi, 1857 yılında kurulan Türkiye’nin ilk orman fakültesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk veterinerlik fakültesi, kuruluş tarihi 1909 yılına dek uzanan Türkiye’nin ilk diş hekimliği fakültesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Türkiye’nin ilk işletme fakültesi ve Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, 22 bin 775 öğrencisi ile birlikte isimlerinde koparılmak isteniyor.”

Saip, hükümet tarafından Meclis’e sunulan tasarının İÜ’yi yok etme projesi olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu tarih bizimdir. Tarihi yeniden yazamazsınız. İstanbul Üniversitesi bizimdir, biz İstanbul Üniversitesi’yiz. TBMM’ye sesleniyoruz. Bu yasa tasarısını durdurun. Yüzlerce yıldır büyüyen ve büyüten bu çınardan elinizi çekin. Bilin ki bu çınar devrilirse altında önce siz kalırsınız.”

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Hükümetin yeni tasarısına göre aralarında İÜ’nün de olduğu 10 üniversitedeki bazı fakülteler yeni kurulacak üniversitelere devredilecek.

İÜ’den İbn-i Sina’ya devredilmesi planlanan fakülte ve okullar şöyle: Diş Hekimliği Fakültesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Ormancılık Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.