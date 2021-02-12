‘Beyaz yakalılar’ da maaşlarından memnun değil: Yüzde 60’ı iş değiştirmek istiyor

Bir araştırmaya göre ‘beyaz yaka’ olarak adlandırılan çalışanların yüzde 70’i maaşından memnun değil. Üstelik, zam beklentileri de ‘verilenden’ iki kat fazla.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre Kariyer.net’in Curiocity işbirliğiyle yaptığı ‘2021’in Nabzı: Beyaz Yaka Çalışan ve İşverenler Neler Bekliyor?’ araştırması yayınlandı.

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Araştırmaya göre bu yıl için çalışanların hayal ettikleri zam ortalama yüzde 24.1 ancak buna karşılık işverenlerin yüzde 12.4 zam verebileceğini tahmin ediyor. İşinden memnun olanların oranı da yüzde 40.

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, araştırmaya dair şu verileri paylaştı:

* Çalışanların sadece yüzde 15’i maaşıyla rahatlıkla geçinebildiğini belirtiyor.

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* Her 10 çalışandan altısı maaş artışının mevcut işyerinde çalışmaya devam etmelerinde etkili olduğunu belirtiyor.

* Bu yıl istenilen maaş artışı alamayan adayların yüzde 70’i, daha yüksek kazançlı bir çözüm arayışına gireceğini dile getiriyor.

İş değiştirmede maaş önemli

* Her 10 çalışandan altısı, gelecek altı ay içerisinde iş değiştirmeyi düşünüyor. Bu düşünceyi tetikleyen temel nedenin ücret ve yan hakların mevcut durumda yetersiz kalması olduğu belirtiliyor.

* İş değiştirmeyi planlayan çalışanların şu an ortalama ele geçen net maaşı 5 bin 433 lira. İş değiştirmeyi düşünenlerin maaş artışı beklentisi yüzde 30.

‘Olumsuz etkilenenler’ yarı yarıya

* İşverenlerin yüzde 46’sı şirketlerinin pandemi sürecinden olumsuz etkilendiğini dile getiriyor. Pandemi sürecinden olumsuz etkilendiğini belirten şirketlerin çoğu (yüzde 51) kısa çalışma ödeneği alıyor.

* Şirketler, sağlık problemleri nedeniyle iş süreçlerinin aksadığını, döviz kurlarındaki artış nedeniyle ekonomik sıkıntı çekildiğini ve çalışanlara ücretsiz izin kullandırmak durumunda kalındığını da vurguladı.

* İşverenlere “2021’de çalışan sayısını artırmayı planlıyor musunuz” diye sorulduğunda, artış planlayanların oranı yüzde 44 oldu.