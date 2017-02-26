Beyaz TV muhabirinin sorusu Advocaat’ı ‘kızdırdı’: Haklıysanız yarın ayrılırım, aksi takdirde maaşımı siz ödersiniz

Fenerbahçe’nin Hollandalı teknik direktörü Dirk Advocaat, futbolcuların takımın başında kendisini değil Aykut Kocaman’ı istediği iddialarını soran Beyaz TV muhabiri Sezgin Gelmez’e sert çıktı.

‘Bunu yaparsanız dürüst olursunuz’

Gaziantepspor’la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gelen bu soru üzerine, “Gidin oyunculara sorun. Eğer birinin bile başka bir hocanın gelmesini istediğini hissedersem ben zaten yarın giderim” diyen Advocaat, şöyle devam etti: “Ama siz bunu yapmıyorsunuz. Eğer böyle bir şey yapacaksanız gidin onlara sorun, onlar bu kararı verebilirler. Belki öyle olmuş, haberler çıkmış, yönetime yakın gazeteymiş… Bu tarz söylemlerde bulunmak yerine gidin sorun. Dediğim gibi bir oyuncu böyle bir şey söylesin, bir oyuncu ‘Hoca gitsin, biz başka hoca istiyoruz’ desin, yarın ayrılırım. Eğer bunu yaparsanız siz dürüst bir adam olursunuz. Ben burada Fenerbahçe’nin ya da taraftarların falan parasını beklemiyorum kesinlikle.”

‘O kanalı sevmiyorum’

Gelmez’i takım otobüsüne davet eden Hollandalı teknik direktör, şunları söyledi: “Benimle beraber gelin otobüse. O zaman sorabilirsiniz. O zaman dürüst bir insan olursunuz. Dürüst bir insan olduğunuza inanıyorum. O zaman benimle takım otobüsüne gelip oyunculara sorun. Eğer bir oyuncu öyle derse ben yarın gidiyorum. Aksi takdirde maaşımı siz ödersiniz. Ben o kanalı sevmiyorum. Sizi seviyorum ama kanalınızı değil.”