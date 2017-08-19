Beyaz Saray’ın ‘geçici’ koltukları: Başstratejist Bannon’ın görevine son verildi

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

ABD Başkanı Donald Trump’ın başstratejisti Steve Bannon’ın görevine son verildi.

DW Türkçe’nin haberine göre, eski bir donanma subayı ve Hollywood yapımcısı olan 63 yaşındaki Bannon, Beyaz Saray’da ‘nispeten ılımlı’ isimlerle yaşadığı görüş ayrılıklarıyla gündeme gelmişti.

Reklam

Bannon’ın tartıştığı Beyaz Saray danışmanları arasında Trump’ın damadı Jared Kushner de vardı.

Irkçı görüşleri yüzünden eleştirilen ve Trump’ın ekibine girmeden önce aşırı sağcı ‘Breitbart News’ haber sitesinin başında olan Bannon, Beyaz Saray’ın en etkili isimlerden biriydi.

Virginia’nın Chrlottesville kentinde yaşanan ırkçı saldırının ardından Bannon’ın görevden alınması için yapılan çağrılar da artmıştı.

Son dönemde ayrılan üçüncü önemli isim

Saray Sözcüsü Sarah Sanders Bannon’ın görevden alınmasıyla ilgili şunları söyledi: “Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly ve Steve Bannon, bunun Steve’in son günü olduğu konusunda karşılıklı olarak mutabık kaldı. Hizmetlerinden dolayı minnettarız ve kendisine iyi dileklerimizi sunuyoruz.”

Son dönemde, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Kalem Müdürü Reince Priebus ve İletişim Direktörü Anthony Scaramucci ile de yollar ayrılmıştı.