Beyaz Saray’dan iki açıklama: Misilleme ‘üzücü’; Türkiye Trump’ı test etmemeli

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders Türkiye’nin ABD’ye yönelik vergi misillemesini ‘üzücü’ olduğunu belirterek, “Pastör Brunson serbest bırakılsa bile (çelik ve alüminyum) vergiler indirilmeyecek” diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise sosyal medya hesabından “Pastör Brunson Türkiye’de tutsak masum bir adam, adalet onun serbest bırakılmasından yana. Türkiye, Trump’ın yabancı topraklarda hatalı şekilde tutsak olan Amerikalıların evleri Birleşik Devletler’e dönmesine dönük kararlılığını test etmemeli” mesajını paylaştı.

İzmir’de tutuklu pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması talebi yerine getirilmeyen ABD, yaptırımlar uygulama kararı almış ve bu kapsamda Türkiye’den ithal edilen demir-çelik ve alüminyum ürünlerine vergiyi iki katına çıkarmıştı.

Basın toplantısında konuşan Sanders, Türkiye’nin ABD’den ithal edilen bazı ürünlerin gümrük vergilerini yüzde 140’a varan oranlarda artırmasına da değinerek, “Türkiye’nin vergi kararı üzücü ve yanlış yöne giden bir adım” dedi.

‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiye’nin pastör Brunson’a çok haksız davrandığını’ savunan sözcü, pastör Brunson serbest bırakılsa dahi çelk ve alüminyuma getirilen ek vergilerin kaldırılmayacağını söyledi.

Başkan Yardımcısı Pence ise pastör Brunson serbest kalana dek katı tutumunu sürdüreceğini ifade etti.

Pastor Andrew Brunson is an innocent man held in Turkey & justice demands that he be released. Turkey would do well not to test @POTUS Trump’s resolve to see Americans who are wrongfully imprisoned in foreign lands returned home to the United States.

— Vice President Mike Pence (@VP) 15 Ağustos 2018