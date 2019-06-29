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Yaramazlara biraz batar!

Beyaz Saray’dan Erdoğan-Trump zirvesine: Başkan S-400’e ilişkin endişesini dile getirdi

Beyaz Saray, G-20 Liderler Zirvesi’ndeki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin, “Başkan Rusya’dan olası S-400 alımına ilişkin endişesini dile getirdi” diye açıklama yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Son olarak, Osaka’daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Trump, iki ülke arasındaki ‘S-400 krizi’ne ilişkin “Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. (Türkiye’ye karşı) Adil olmak zorundasınız” demişti.

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ABD Türkiye’nin Rusya’dan almak istediği S-400’lerin NATO ile uyumlu olmadığını ve Türkiye’nin de üretim programında yer aldığı F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atacağını söylüyor. ABD’li yetkililer ise Türkiye’nin kararından vazgeçmemesi halinde ABD yasalarında yer alan yaptırımlarla karşı karşıya olacağını bugüne kadar pek çok kez dile getirdi. Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığını kaybetme riski de bulunuyor.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinde “(S400) Gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde, zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil” demişti.

Erdoğan daha önce de S-400’lerin temmuzda teslim alınması şeklindeki yol haritasından ödün vermeyeceğini söylerken, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarması ve yaptırım uygulaması durumunda, şimdiden 1.25 milyar dolar ödedikleri F-35 programıyla ilgili uluslararası tahkim mahkemesine gideceklerini açıkladı.

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