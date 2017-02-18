Diken

Yaramazlara biraz batar!

Beyaz Saray’dan ayrılan dedeye Oval Ofis’ten veda

ABD Başkanı dedesini Beyaz Saray’daki ‘Oval Ofis’ten uğurlayan Joseph Kushner. Üç yaşındaki Kushner, Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın oğlu. (Reuters/Carlos Barria)

 

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