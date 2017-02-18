Beyaz Saray’dan ayrılan dedeye Oval Ofis’ten veda

ABD Başkanı dedesini Beyaz Saray’daki ‘Oval Ofis’ten uğurlayan Joseph Kushner. Üç yaşındaki Kushner, Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın oğlu. (Reuters/Carlos Barria)
Yaramazlara biraz batar!
İslam karşıtlığı ve Türkiye’nin AB üyeliğine muhalefetiyle de bilinen Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, seçim kampanyasında bir kez daha Faslıları hedef aldı: “Hepsi değil belki ama Hollanda’da sokaklarımızı güvensiz hale getiren çok sayıda Faslı pislik var.”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2030 yılına kadar Marmara Denizi’nde meydana geleceği uzmanlarca konuşulan deprem için ‘kentsel dönüşüm’ yapılacağını söyledi: “İstanbul için ayrı bir çalışma yaptım. Pilot bölgeler seçtim. 200 binin üzerinde binayı dönüştürüp değiştirmemiz lazım.”
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, akademik ihraçları da içeren 686 sayılı kanun hükmünde kararnameyle akademinin ‘çölleştirilmesinin’ ardından ‘hızlı bir şekilde’ kadro takviyesi yapıldığını açıkladı.
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
CHP’nin eski lideri ve Antalya milletvekili Deniz Baykal, Türkiye’de giderek yükselen bir ‘Hayır’ dalgası olduğunu belirterek AKP’lilere seslendi: “Adını bile koyamıyorsunuz. Tek adam anayasasıdır bu.”