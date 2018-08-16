Beyaz Saray’da kabine toplantısı: Erdoğan’a sitem eden Trump yaptırımları sordu

Beyaz Saray’da kabine toplantısına katılan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, pastör Andrew Brunson serbest bırakılmazsa yeni yaptırımların hazır olduğunu söyledi.

Bloomberg ajansının haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ise bugünkü kabine toplantısında ‘Türkiye’nin iyi bir dost olmadığının ortaya çıktığını’ ifade etti.

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Buna göre, Trump, kendisinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan adına, başka bir ülkede tutuklu bulunan bir Türk vatandaşının serbest bırakılmasını sağladığını belirterek, Türkiye’nin buna rağmen pastör Brunson’ı halen serbest bırakmamış olmasının ‘adil olmadığını’ dile getirdi.

Trump: Erdoğan bana geldi

Trump’ın bunla ilgili olarak kabine toplantısında Erdoğan’ı kastederek “Birisini bir yerden çıkartmak konusunda yardıma ihtiyacı vardı, bana geldi” derken, Brunson’ın tutukluluğunun devamıyla ilgili, “Harika pastörümüzü ise tutmak istiyorlar. Adil değil. Doğru değil” dedi.

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Türkiye ile ABD arasında pastör Brunson ile İsrail’de tutuklanan Ebru Özkan’ın takas edilmesi yönünde anlaşmaya varıldığı ancak Özkan tahliye edilirken Brunson’ın ev hapsine çıkarıldığı öne sürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili daha önce İsrail’de tutuklanan Ebru Özkan’ın Türkiye’ye dönebilmesi için ABD’den yardım istediklerini doğrularken, karşılığında Amerikalı pastör Andrew Brunson’ı serbest bırakma sözü verildiğini yalanlamıştı.

Kabine toplantısının devamında Trump’ın Mnuchin’e Türkiye’ye uygulanan yaptırımların son durumunu sorarken, Mnuchin’se “Bazı kabine üyelerine yaptırım uygulamaya koyduk. Eğer (Brunson’ı) hızlıca serbest bırakmazlarsa, yapmayı planladığımız daha fazla şey var” dedi.

Yaptırımların devamı gelebilir

İzmir’de tutuklu pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması talebi yerine getirilmeyen ABD, yaptırımlar uygulama kararı almış ve bu kapsamda Türkiye’den ithal edilen demir-çelik ve alüminyum ürünlerine vergiyi iki katına çıkarmıştı.

Son olarak, uluslararası ajanslara konuşan ABD’li üst düzey yetkililer pastör Brunson yakın zamanda serbest bırakılmazsa Türkiye’ye uygulanan yaptırımların devamının gelebileceğini ifade etmişti.

Brunson için ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi mahkemece ikinci kez reddedilmişti.