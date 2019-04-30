Beyaz Saray’da bir istifa daha: Adalet bakan yardımcısı görevi bırakıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, kampanya sürecinde ülkedeki seçimlere müdahale ettiği belirtilen Rusya’yla işbirliği yapıp yapmadığını araştıran savcı Robert Mueller’i atayan ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein görevden ayrılıyor.

Fotoğraf: Reuters

Rosenstein’ın istifasıyla Trump yönetimindeki üst düzey isimlerin istifalarına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Ay başında ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ve ABD Gizli Servis Direktörü Randolph Tex Alles, Kasım 2018’de ise adalet bakanı Jeff Sessions istifa etmişti.

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Mart ayında görevden ayrılması düşünülürken iki yıl önce başlattığı Mueller soruşturmasını tamamlaması beklenen Rosenstein’ın istifası sürpriz olmadı. Başkana istifa mektubunu sunan Rosenstein’ın 11 Mayıs’a kadar görevde kalacağı belirtildi.

Trump’la yıldızı barışmayan Rosenstein istifa mektubunda, kendisini en ağır eleştiren kişilerden biri Trump olmasına rağmen onun espiri anlayışını övdü. Trump Twitter’da Rosenstein ve diğer yetkilileri ihanetten dolayı cezaevinde gösteren bir gösteren bir fotomontaj paylaşmıştı.

Rosenstein, Mueller’ın raporunu tamamlamasının ardından raporu inceleyen ve kamuoyuna açıklanacak kısımlarını belirleyen adalet bakanlığı ekibinde yer aldı. Mueller raporunda, Trump’ın soruşturmasını engellediği yönünde bir görüş bildirmemiş, bunun ardından da Adalet Bakanı Barr ve Rosenstein zaten bu yönde bir suçlamayı destekleyecek kanıt bulunamadığını savunmuştu.