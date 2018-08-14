Beyaz Saray’a göre krizin sebebi yaptırım değil: Liberal demokrasiyle bağ koptu

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Kevin Hasset, Türkiye’de son günlerde gözlenen ekonomik çalkantıyı, “Bir ülke liberal demokrasiyle bağını kaybettiğinde, ekonomisine ne olacağını kestiremiyorsunuz” diye yorumladı.

24 Haziran seçimlerinden önce başlayan Türk Lirası’ndaki değer kaybı, ABD’nin pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle uygulamaya başladığı yaptırımların ardından iyice hızlanmıştı. İktidar olup bitenleri Türkiye’ye açılan ekonomik savaşa bağlamıştı.

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ABD’nin en önemli ekonomi kurmaylarından Hasset, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisini iki katına çıkarmasının Türkiye’nin gayrı safi milli hasılasında küçük bir oran olduğunu, bu nedenle TL’de yaşanan yüzde 40 oranındaki değer kaybının Türkiye’de ekonomik temelin rayında gitmediğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Durumu Hazine Bakanı Steven Mnuchin’inyakından izlediğini belirten Hasset “Bir ülke liberal demokrasiyle bağını kaybettiğinde, ekonomisine ne olacağını kestiremiyorsunuz ve bence Türkiye’de çok fazla belirsizlik var” diye konuştu.