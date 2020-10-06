Beyaz Saray’a dönen Trump: Covid-19’dan korkmayın

Corona virüsü tedavisi görmek için üç gün hastanede kaldıktan sonra Beyaz Saray’a dönen ABD Başkan Donald Trump, ABD’lilere ‘dışarı çıkmalarını’ ve Covid-19’dan korkmamalarını söyledi.

Fotoğraf: AA

Trump, çalışanların da corona virüse yakalandığı Beyaz Saray’a geri döndüğünde ne hissettiği sorulduğunda, “Gerçekten iyi” dedi.

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Bulunduğu askeri hastaneden taburcu olduğu helikopterden inerken maske takan Trump, Beyaz Saray merdivenlerini çıktıktan sonra maskesini çıkardı. TV’lerde yer alan görüntülere göre daha sonra maskesi cebinde, Beyaz Saray’a girdi.

Trump kaydettiği video mesajında “Sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Ondan korkmayın. Geri dönüyoruz, göreve geri dönüyoruz. Ön saflarda olacağız… Hayatınıza hakim olmasına izin vermeyin. Dışarı çıkın, dikkatli olun” dedi.