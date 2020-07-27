Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanının Covid-19 testi pozitif çıktı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Covid-19’a yakalandı.

Trump ve O’Brien (Fotoğraf: Reuters/Arşiv)

Bloomberg ve Politico gibi yayın organlarının üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak geçtiği haberlere göre, O’Brien’ın testi pozitif çıktı.

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AA’nın haberine göre O’Brien’ın bir aile etkinliği esnasında Covid-19’a yakalanmış olabileceğini belirten kaynaklar, kendisinin evden çalışmaya devam ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’la yakın temas içindeki isimlerden O’Brien, bugüne kadar Beyaz Saray’da hastalığa yakalanan en üst düzey isim oldu.

ABD basınında çıkan haberlerin ardından, Beyaz Saray’ın yazılı açıklamasında, O’Brien’ın corona virüsüne yakalandığı doğrulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “O’Brien orta belirtiler gösteriyor, kendini izole ediyor ve Beyaz Saray dışında güvenli bir yerden çalışıyor.”