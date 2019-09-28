Beyaz Saray, Trump’ın Putin ve Suudi prens Selman ile görüşme dökümüne erişimi engelledi

ABD medyası, Beyaz Saray’ın, Başkan Donald Trump’ın bazı yabancı liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinin deşifrelerine erişimi sınırlandırdığını bildirdi.
CNN Televizyonu’na ve New York Times gazetesine bilgi veren Amerikalı yetkililer, dökümlerine erişimi engellenen söz konusu liderler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman’ın da olduğunu söyledi.
Yetkililer, kararın gerekçesini ‘haber sızmasını önlemek’ olarak açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, siyasi rakibi, Demokratların başkan adaylarından Joe Biden’ın oğlunun Ukrayna’daki faaliyetlerini araştırmasını, Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelenskiy’den istediği iddiası, ABD Temsilciler Meclisi’nin, başkanın ‘azledilmesi’ istemiyle soruşturmaya başlamasına yol açmıştı.