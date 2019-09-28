Diken

Yaramazlara biraz batar!

Beyaz Saray, Trump’ın Putin ve Suudi prens Selman ile görüşme dökümüne erişimi engelledi

ABD medyası, Beyaz Saray’ın, Başkan Donald Trump’ın bazı yabancı liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinin deşifrelerine erişimi sınırlandırdığını bildirdi.

CNN Televizyonu’na ve New York Times gazetesine bilgi veren Amerikalı yetkililer, dökümlerine erişimi engellenen söz konusu liderler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman’ın da olduğunu söyledi.

Reklam

Yetkililer, kararın gerekçesini ‘haber sızmasını önlemek’ olarak açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, siyasi rakibi, Demokratların başkan adaylarından Joe Biden’ın oğlunun Ukrayna’daki faaliyetlerini araştırmasını, Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelenskiy’den istediği iddiası, ABD Temsilciler Meclisi’nin, başkanın ‘azledilmesi’ istemiyle soruşturmaya başlamasına yol açmıştı.

Trump’ın ‘azil’ soruşturmasında ABD dışişleri bakanı ifadeye çağırıldı

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu: Deprem vergileri nerede?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKOM’u ziyaretinde, 1999 Marmara Depremi sonrası toplanan ‘deprem vergileri’nin akıbetini sordu. Kılıçdaroğlu, “Nereye gitti bu paralar?” dedi.

İmamoğlu: AFAD’a davet gelmedi; devletimin davetine katılmamazlık etmem

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sonrası soruları yanıtlarken, AFAD’daki toplantıda bulunmaması konusu ile ilgili olarak, “Devletimizin davet ettiği hiçbir yere katılmamazlık etmem” dedi. İmamoğlu, davet alıp almadığı yönündeki soruyu da aynı şekilde tekrarlayarak yanıtlarken, ‘davet almadığını’ vurguladı.

Çavuşoğlu: ABD ile ‘güvenli bölge’ görüşmeleri tatmin edici değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yürütülen ‘güvenli bölge’ görüşmelerinin ‘tatmin edici olmadığını’, gelişme olmazsa Türkiye’nin tek başına hareket edeceğini söyledi. Türkiye’nin bir milyon Suriyeliyi yerleştirmeyi planladığı ‘güvenli bölge’nin maliyetinin ise 151 milyar lira olacağı bildiriliyor.

TÜBİTAK: 17 yılda 217 deprem projesi desteklendi

TÜBİTAK, perşembe günü İstanbul ve çevre illerde hissedilen 5.8’lik deprem sonrasında, medyada ‘kurumu töhmet altında bırakan’ yorumların üzüntüyle karşılandığı bildirerek, 2006-2019 yılları arasında onaylanan projelere yaklaşık 110 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...