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Beyaz Saray: Trump ‘temel adalet’ eksikliği nedeniyle azil oturumuna katılmayacak

Beyaz Saray, ‘temel adalet’ eksikliğine vurgu yaparak, Demokrat Partili vekillere ABD Başkanı Donald Trump ve avukatlarının azil süreci ile ilgili devam eden soruşturma kapsamında bu hafta davetli olduğu oturuma katılmayacağını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile temmuz ayındaki telefon görüşmesinde, Zelenskiy’e gelecek yılki başkanlık seçiminde Demokrat Partili rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden’ı soruşturması için baskı yaptığı öne sürülmüştü. ABD Kongresi’ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

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Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin Adalet Komitesi azil soruşturması kapsamında Trump’ı 4 Aralık’ta ifadeye çağırmış, davete 1 Aralık saat 18.00’e kadar yanıt vermesini istemişti. Trump’ın katılmayacaksa kendisini kimin temsil edeceğini bildirmesi gerekiyordu.

Beyaz Saray danışmanlarından Pat Cipollone’nin Temsilciler Meclisi adalet komitesi başkanı Demokrat Jarrold Nadler’a yazdığı ve Reuters’ın gördüğü mektupta, “Henüz tanıkların açıklanmadığı ve Adalet Komitesi’nin başkana yönelik adil bir süreç işletip işletmeyeceğinin belli olmadığı bir ortamda komitedeki bir oturuma katılmamız beklenmemelidir” ifadesine yer verildi.

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