O ‘an’ hala gelmedi: Biden, Erdoğan’ı ‘bir noktada’ arayacakmış

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘bir noktada’ telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

Psaki, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Biden’ın neden hala Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmediğine ilişkin soruyu yanıtladı.

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Biden’ın hala araması gereken birçok dünya lideri olduğunu vurgulayan Psaki, “Biden, gelecek hafta ve aylarda bu görüşmeleri yapacaktır. Bir noktada Erdoğan ile de görüşeceğinden eminim.” dedi.

Bir ay önce ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, aynı soruya verdiği cevapta bunun ‘sadece zamanlama meselesi’ olduğunu ifade etmişti.