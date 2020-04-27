Beyaz Saray danışmanı: Nisanda işsizlik fırlayabilir, birkaç ay çok kötü olacak

ABD’de daha fazla eyalet corona virüsü önlemlerini hafifletmeye hazırlanırken, Beyaz Saray ABD’nin aylık işsizlik oranında sert bir yükseliş öngörüyor.

Fotoğraf: Reuters

Colorado, Mississippi, Minnesota, Montana ve Tennessee eyaletlerinde belirti göstermeyen ancak bulaşıcı olabilen vakaların taraması artık yapılabilecek. Bu nedenle eyalet yönetimleri işyerlerini açmaya başlamayı planlıyor.

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Öte yandan, pek çok işyeri sahibi gereken sağlık önlemlerinin yetersizliği nedeniyle işyerlerine dönme konusunda kararsız.

Sağlık yetkilileri güvenliği sağlayacak araçlar olmadığı sürece artan insan etkileşimi ve ekonomik faaliyetlerin geri teperek yeni dalga vakalara sebep olacağını belirtiyor.

ABD’de kapatılan işyerleri mart ortasından şimdiye kadar 26.5 milyon işsizlik başvurusu yapılmasına neden oldu.

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Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, nisan ayında işsizlik oranının yüzde 16 ya da daha fazla olacağını ifade etti.

Hassett, “Önümüzdeki birkaç ay çok kötü olacak. Daha önce görmediğimiz kadar kötü rakamlar göreceğiz” dedi.