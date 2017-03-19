Beyaz Saray çevresinde bomba paniği: Bir kişi gözaltına alındı

Arabasında bomba olduğunu iddia eden ve Beyaz Saray kontrol noktasına ilerleyen bir kişi panik yarattı.

CNN’de yer alan habere göre Washington saatiyle cumartesi akşam 11:05’te meydana gelen olayda araçta bomba olup olmadığı doğrulanmadı ancak şüpheli kişi gözaltına alındı.

Beyaz Saray ve çevresindeki güvenlik önlemleri hemen artırıldı. Yetkililer aracın kontrol edildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump o sırada Florida’daki malikanesindeydi.

Cumartesi erken saatlerde de Beyaz Saray’ın önündeki bisiklet park yerinden atlayan bir kişi tutuklanmıştı. Bir yetkilinin söylediğine göre, Beyaz Saray’ın demirlerine ulaşamayan kişi bir belge taşıyordu ve silahı yoktu.