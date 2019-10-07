Beyaz Saray: ABD, Türkiye’nin Suriye’ye planladığı operasyonu desteklemiyor

Beyaz Saray, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD’nin desteklemeyeceğini ve ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıkladı.

Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı (arşiv)

Beyaz Saray’ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, “Türkiye, yakın zamanda Suriye’nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak” ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, ‘IŞİD’i yenen ABD kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı’ vurgulanırken, “Türkiye bundan böyle, ABD’nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı IŞİD savaşçılarından sorumlu olacak” dendi.