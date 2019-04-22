Beyaz Saray: ABD İran petrol muafiyetlerini yenilemeyecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’dan petrol ithal eden ülkelere yönelik yaptırım muafiyetlerini mayıs ayında süreleri dolduktan sonra yenilememe kararı aldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kararın İran’ın petrol ihracatlarını sıfıra indirmeyi hedeflediğini belirten Beyaz Saray, böylece rejimin temel gelir kaynağının ortadan kaldırılacağını belirtti.

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Beyaz Saray ayrıca ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ‘İran petrolünün piyasadan tamamıyla çıkarılmasının ardından küresel talebin karşılandığından emin olmak için zamanında harekete geçme konusunda anlaştığını’ da duyurdu.

Türkiye ABD’nin İran yaptırımlarına muafiyet tanıdığı kasım ayından ocak sonuna kadar, toplam 485 bin 214 ton ham petrol ithal etti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre Türkiye İran’dan kasımda ham petrol ithal etmedi. Aralık ayında 104 bin ton, ocakta 381 bin 214 ton ham petrol ithal etti. Şubat verisi henüz yayımlanmadı.