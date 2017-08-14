İsveç’in Gunnarskog şehrinde nadir görülen beyaz geyik görüntülendi. (Tommy Pedersen/TT News Agency)
Yaramazlara biraz batar!
İsveç’in Gunnarskog şehrinde nadir görülen beyaz geyik görüntülendi. (Tommy Pedersen/TT News Agency)
Antalya’da aracını yol kenarında bekleyen köpeklerin üstüne süren, birisinin başının üzerinden geçerek öldürüp kaçan Erhan Kozan’a 1097 lira para cezası kesildi.
Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK operasyonu sırasında vurularak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbü’ün ailesinin ihmal şikayeti üzerine inceleme başlatılacak.
Açlık grevindeki tutuklu öğretmen Semih Özakça’nın kendisi gibi açlık grevindeki eşi Esra Özakça, “Semih’i sabahları ‘Uyan ölü müsün değil misin diye bakacağız’ diye uyandırıyorlarmış” dedi.
AKP Sözcüsü Mahir Ünal, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün partinin 16’ncı kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmayacağını bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin memurlara teklifinin 2018 ve 2019 yıllarında altı aylık her dönem için yüzde 3 olduğunu açıkladı.