Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Beyaz geyik

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

İsveç’in Gunnarskog şehrinde nadir görülen beyaz geyik görüntülendi. (Tommy Pedersen/TT News Agency)

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Akşam Postası / 14 Ağustos 2017

Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK operasyonu sırasında vurularak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbü’ün ailesinin ihmal şikayeti üzerine inceleme başlatılacak.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...