‘Beyaz et’te 19 firmaya ‘rekabet’ soruşturması

Rekabet Kurulu, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 19 firmayla Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESDBD) hakkında soruşturma başlattı.

Kurul, söz konusu firmaların 4054 sayılı kanunun 4’üncü maddesini ihlal ettikleri iddiasıyla yapılan başvuruyu karara bağladı.

Yürütülen ön araştırma sonucunda elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bulan kurulun soruşturma açtığı firmalar şunlar: Ak Piliç Tic. Ltd. Şti., As Piliç Gıda İnşaat Taşımacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti., Bakpiliç Entegre Tavukçuluk A.Ş., Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş., Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş., Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. A.Ş., CP Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş., Civkur Gıda San. Tic. ve Paz. A.Ş., Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yat. Tic. ve San. A.Ş., Erpiliç Ent. Tav. Ürt. Paz. ve Tic. Ltd. Şti., Garip Tavukçuluk Gıda ve Yem San Tic. A.Ş., Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş., Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş., Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. A.Ş., Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş., Şahin Tavukçuluk Yem Gıda İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Şenpiliç Gıda San. A.Ş., Tad Piliç Fenni Yem San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.

Firmaların ihlal ettiği öne sürülen 4054 sayılı kanunun 4’üncü maddesi ise şöyle: “Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.”