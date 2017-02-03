Beyaz eşyada özel tüketim vergisi 30 Nisan’a kadar sıfırlandı

Beyaz eşya, bazı elektrikli ev aletleri ve küçük gemi ve yatlarda özel tüketim vergisi (ÖTV) nisan ayı sonuna kadar sıfırlandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan bakanlar kurulu kararına göre, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, termosifon, klima ve bazı elektrikli küçük ev aletlerinde yüzde 6.7 oranındaki özel tüketim vergisi 30 Nisan’a kadar alınmayacak.

Aynı kararda mobilya ürünlerine uygulanan yüzde 18 oranındaki katma değer vergisi (KDV) de yüzde 8’e indirildi.

Bakanlar Kurulu ayrıca gross tonilatoyu* geçmeyen gezinti gemileri, yatlar, kotralar ve teknelerden alınan ÖTV’yi ise herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın sıfırladı.

*Gross tonilato: Deniz taşıtlarının alabileceği yükü belirtmekte kullanılan, 1 tona eşit birim.