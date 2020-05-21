Beyaz eşyada iç satışlar yüzde 14, ihracat yüzde 52 düştü

Beyaz eşya sektörü nisan ayında corona virüsü salgınının satışlar üzerindeki etkilerini daha sert hissederken, dört ana ürün grubunda iç satışlar yüzde 14, ihracat ise yüzde 52 geriledi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) açıkladığı verilere göre, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana üründe iç satışlar nisan ayında 405 bin 123 adet oldu.

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İhracat ise yüzde 52 gerileyerek 732 bin 123 adet olarak kayda geçti.

Ocak-nisan döneminde iç satışlar yüzde 2 düşüşle 1.79 milyon, ihracat da yüzde 15 daralarak 4.86 milyon adet olarak kaydedildi.

Beyaz eşya üretimindeki daralma ise nisanda yüzde 56, ocak-nisanda yüzde 18 oldu.

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TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, pandemiye bağlı krizin satışlar üzerindeki etkilerini nisan ayı itibariyle daha dramatik şekilde hissetmeye başladıklarıın belirterek, “Ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan beyaz eşya sektörünün krizden zarar görmemesi adına devletimizin, ÖTV sıfırlanması, temmuz ayına alınan geri kazanım katılım payı ödemelerinin bir yıl ertelenmesi gibi sağlayacağı çeşitli destekler çok kıymetli olacaktır” dedi.

TÜRKBESD verilerine göre, derin dondurucu ve kurutucunun da dahil edildiği altı ana ürün bazında ise nisan ayında iç satışlar yüzde 11 düşüşle 549 bin 752 adet, ihracat da yüzde 49 düşüşle 847 bin 367 adet oldu.