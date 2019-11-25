Beyaz eşya satışı ekimde yüzde 20 arttı, ihracat yüzde 5 geriledi

Beyaz eşya iç satışlarında eylül ayında başlayan yükseliş ivmesi ekimde devam ederken satışlar yüzde 20 arttı. İhracat ise yüzde 5 geriledi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar ekimde yüzde 20 artışla 473 bin 347 olarak kayda geçti. Ocak-ekim döneminde ise yüzde 8 düşüş nedeniyle rakam 4.93 milyon adet.

Reklam

İhracat da ekimde yüzde 5 düşüşle 1.88 milyon adete, ocak-ekim döneminde ise yatay seyirle 15.8 milyon adete geriledi.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, geçen ay eylül ayı sonuçlarıyla ilgili değerlendirme toplantısında, iç pazarda eylül ayında gözlenen toparlanmanın sürmesinin beklendiğini söylemişti.

Beyaz eşya iç satışları eylülde dört ana ürün bazında yüzde 1, altı ana ürün bazında yüzde 7 artmıştı.

Reklam

TÜRKBESD verilerine göre iç satışlar ekim ayında altı ana ürün bazında ise yüzde 26 artışla 529 bin 921 adet, ihracat ise yüzde 3 düşüşle 2.27 milyon adet olarak kayda geçti.