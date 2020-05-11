Diken

Yaramazlara biraz batar!

Beyaz eşya dahil birçok ürüne ek gümrük vergisi getirildi

Altın, mücevher, buzdolabı, çamaşır makinesi, klima ve birçok başka ürüne ek gümrük vergisi getirildi. 30 Eylül’e kadar yüzde 30 olarak uygulanacak vergi, sonrasında yüzde 25’e düşürülecek.

Görsel: Reuters

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında bugün ‘İthalat Rejimi Kararına ilişkin Ek Kararyayımlandı.

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Karara göre ilave gümrük vergisi uygulanacak bazı mallar şöyle:

“Altından ve kıymetli taşlardan mücevherat, buzdolabı ve derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar, ocak ve yemek pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörler, motor parçaları, golf arabası, mensucat açma sarma makineleri, çeşitli el ve ziraat aletler, metalden eşyalar, alçıdan inşaat malzemeleri, ahşap kapı ve pencereler, prefabrik yapılar, demir-çelikten teller, halatlar, kablolar, zincirler, bakırdan teller, kablolar ve halatlar, yer kaplama ve döşemeleri, yapışkan bantlar, kauçuk levhalar, zaman kontrol cihazları, müzik aletleri, oyun aletleri, kayaklar ve spor malzemeleri, kilitler, menteşeler, makaslar, fırçalar, fermuarlar, çakmaklar, hijyenik ürünler, tripodlar vb ile bazı muhtelif ürünler”

Yüzde 5’ten 50’ye kadar: Oyun konsolu dahil bazı ürünlere ek gümrük vergisi

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50 gün sonra ‘güneş’i gördüler

21 Mart’ta sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstündeki büyükler, 49 gün sonra gün ışığını gördü. Dışarı çıkmaktan hepsi memnundu ama kendilerine getirilen kısıtlama konusunda ikiye ayrılmışlardı. Bazıları, kısıtlamanın ağır hatta ceza gibi olduğunu söylerken ikinci gruptakiler, “Allah devletten razı olsun, çok doğru yaptılar bizim iyiliğimiz için gerekliydi” görüşündeydi.

50 baroya göre yönetim seçiminde değişiklik ‘FETÖ projesi’

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