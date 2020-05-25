‘Beyan esas olsun’ teklifi reddedildi: İBB, sosyal yardım başvurularını dondurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AKP ile MHP’nin sosyal yardım için vatandaşın beyanının yeterli görülmesi yönündeki talebi reddetmesi nedeniyle yeni yardım talebi alamadığını bildirdi.

Belediyenin yazılı açıklamasında, İBB’nin corona virüsü salgınından etkilenenlere yardım edebilmek için başlatılan yardım çalışmalarında vatandaşın beyanını esas aldığı anımsatıldı.

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Belediyeye 1 milyon talep geldiği belirtilen açıklamada, yardım öncesi ‘sosyal inceleme raporu’ alınmaması yönündeki değişikliğin 11 Mayıs’ta olağanüstü toplantıda gündeme getirildiği kaydedildi. Açıklamaya göre AKP ile MHP’li üyeler, CHP’li yönetimin teklifini reddetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak salgın sürecinde ortaya çıkan ekonomik zorluklar ve geçim sıkıntısı nedeniyle 1 milyondan fazla ailemiz sosyal yardım almak için belediyemize başvurdu. Sosyal yardım incelemesinde İBB olarak vatandaş beyanını doğru kabul ederek yardımlara başladık.

Ne yazık ki Mayıs ayında olağanüstü toplanan İBB Meclisi’nde AK Parti ve MHP Grubu’nun oyları ile vatandaş beyanı yeterli görülmedi, belediyemizin evlerde tespit yapması kararı alındı. Bu sebeple üzülerek belirtmek isteriz ki, bugünden itibaren sosyal yardım talebi alamayacak, mevcut müracaatları tespite başlayacağız. İSKİ ve İGDAŞ faturaları için düzenlediğimiz ‘Askıda Fatura’ dayanışması ise devam edecek. Sosyal yardım formu sadece ‘Askıda Fatura’ dayanışması için doldurulacaktır.”