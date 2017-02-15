Betül Celep’in eylemi 24. gününde: KHK ile atılan insanlar büyük trajedi yaşıyor

RIFAT DOĞAN

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Karar Hükmünde Kararname (KHK) ile atılanlardan biri de İstanbul Kalkınma Ajansı çalışanı Betül Celep. Celep, 6 Ocak’ta işine son verildiğinden bu yana Kadıköy’deki Kalkedon Meydanı’nda tek başına 13.00-19.00 saatleri arasında ‘direniyor’.

“KHK ile işten atılan kadınların sesi olacağım” diyerek başlattığı eylem 24. gününü doldurmak üzere. Her gün 200-300 kişiyle sohbet ettiğini belirten Celep, KHK ile ihraç edilen insanların çok büyük trajedi yaşadığını, bu nedenle intihar vakalarının çok fazla görüldüğünü dile getirdi.

Burası ‘kaybedenler kulübü’

Ona göre zaman çok hızlı geçiyor. “KHK ile işten atılanlar da var, başka işlerden atılmış insanlar da. KHK ile atılmayı bekleyen insanlar da geliyor” diyen Celep, her gün direndiği noktayı ‘kaybedenler kulübü’ olarak niteliyor. Biz sohbet ederken, ziyaretçileri gelip selam veriyor Celep’e.

Celep, “Birazdan size döneceğim” deyip söyleşiye kaldığı yerden devam ediyor.

24 günde insanların anlattığı birçok hikayeden izler kaldığını dile getiren Celep, “KHK mağdurlarının hikayelerini duydukça öğrendikçe çok minnet duyuyorum böyle bir tercihte bulunduğum için” diyor. En çok da daha önce hiçbir eyleme katılmamış, haksız yere atılan insanlarla kurduğu bağ Celep’i etkilemiş, onlara ulaşmayı daha çok önemsiyor.

Onlardan biriyle yaptığı konuşmayı aktarıyor Celep: “Biri geldi yanıma ve ‘Ben eylemlerden kaçardım. Eylemi gördüğümde korkardım. Nasıl protesto edeceğimi bilmezdim. Şimdi ben seninle bir video çeksem, kendimi burada anlatsam veya seninle gelsem, annem bacaklarımı kırar. Ailem izin vermez ama yüreğim seninle’ dedi. Gözleri dolu dolu, poğaça getiriyor. Çay getiriyor. Ailesini anlatıyor, sıkıntılarını dile getiriyor.”

‘KHK nedeniyle intihar eden çok fazla insan var’

KHK ile işten atılan insanların yaşadıklarını “Trajedi çok büyük” sözleriyle ifade eden Celep şöyle devam ediyor: “KHK ihraçları nedeniyle insanlar artık açlık sınırının ötesinde şeyler yaşıyorlar. Borç batağında olup iş bulamadığı için çok fazla intihar eden insan var. İnşaat işçisi olup merdiven boşluğunda ölen insanlar var. Temizlik işçisi olup camdan düşüp ölenler var. Ölümden bahsediyoruz. Bu insanlar hayatlarını sürdürme umutlarını kaybediyorlar.”

Ailesinin başta tedirgin olduğunu belirten Celep, daha sonra bu duruma alıştıklarını ve kendisiyle gurur duyduğunu söylerken, zaman zaman polis engeliyle karşılaştığını da ekliyor.

Meydandaki bazı esnaflar Celep’in eyleminden habersiz olsa da, çay ve simit getirenler de var, iş teklifi sunanlar da.

İş teklifleri geliyor ama o direnişte kararlı

”Esnaf amca’nın en sonunda kendisine “Gel yanımda çalış, ne eylem yapıp duruyorsun” dediğini anlatan Celep, yine konuştuğu bir yoğurtçunun “Mandacılık işi yaparsan sana 3 bin lira veririm” diye iş teklif ettiğini anlatıyor.

İş teklifleri çok olsa da Celep direnişi sonuna kadar sürdürmekte kararlı görünüyor: “Önce bir direneyim de sonra onları yaparım.”