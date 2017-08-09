Betona teslim: ‘Dönüşüm’e hazırlanan Uzungöl’ün son hali

‘Plansız yapılaşma’yla sık sık gündeme gelen ve ‘dönüşüm’ projesine hazırlanan Trabzon’un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü Uzungöl. (DHA)
Yaramazlara biraz batar!
‘Plansız yapılaşma’yla sık sık gündeme gelen ve ‘dönüşüm’ projesine hazırlanan Trabzon’un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü Uzungöl. (DHA)
Almanya’da Sol Partisi milletvekili Alexander Neu, Türkiye’nin Alman vekillere Konya’daki üssü ziyaret izni vermesinin ardından “Türkiye’de çıkabileceğim kesin olmalı” dedi.
‘İlk uzay ülkesi’ Asgardia’ya şu ana dek en çok başvuru Türkiye’den yapıldı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski yargıcı Rıza Türmen, ‘FETÖ’ sanıklarına tek tip kıyafet uygulamasının uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu savundu.
Açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’ın avukatları, Gülmen ve Özakça’nın hastanede ‘ağır tecrit’ altında olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rize’de yaptığı konuşmada sunduğu ‘özeleştiri’den sonra Ayder Yaylası’nda TOKİ tarafından uygulanacak kentsel dönüşüm projesi için ihale yapıldı.