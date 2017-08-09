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Betona teslim: ‘Dönüşüm’e hazırlanan Uzungöl’ün son hali

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‘Plansız yapılaşma’yla sık sık gündeme gelen ve ‘dönüşüm’ projesine hazırlanan Trabzon’un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü Uzungöl. (DHA)

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