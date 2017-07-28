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Betona direnemedi: Selde devrilen Çengelköy’deki tarihi çınar kaldırılıyor

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İstanbul’u teslim alan yoğun yağışa dayanamayıp devrilen Üsküdar’daki tarihi çınar belediye ekiplerince kaldırılıyor.

Fotoğraf: Twitter

Kenti akşam saatlerinde etkisine alan yoğun yağış seli de beraberinde getirirken, şiddetli dolu yağışı hasara neden oldu.

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Yağmurda Çengelköy’de bulunan tarihi çınar ağacı kökünden koparak devrildi.

İstanbul Kent Savunması’nın bildirdiğine göre belediye ekipleri bu sabah bölgeye gelerek çınar ağacını elektrikli testerelerle parçalara ayırarak kaldırdı.

Savunma, Twitter hesabından paylaştığı videoya, “Üsküdar-Çengelköy sahildeki yaşlı Çınar ağacı kaldırılıyor. Gövdesiyle toprak arasına beton girmeseydi belki daha çok direnecekti” notunu düştü.

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