Betona direnemedi: Selde devrilen Çengelköy’deki tarihi çınar kaldırılıyor

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İstanbul’u teslim alan yoğun yağışa dayanamayıp devrilen Üsküdar’daki tarihi çınar belediye ekiplerince kaldırılıyor.

Kenti akşam saatlerinde etkisine alan yoğun yağış seli de beraberinde getirirken, şiddetli dolu yağışı hasara neden oldu.

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Yağmurda Çengelköy’de bulunan tarihi çınar ağacı kökünden koparak devrildi.

İstanbul Kent Savunması’nın bildirdiğine göre belediye ekipleri bu sabah bölgeye gelerek çınar ağacını elektrikli testerelerle parçalara ayırarak kaldırdı.

Üsküdar-Çengelköy sahildeki yaşlı Çınar ağacı kaldırılıyor. Gövdesiyle toprak arasına beton girmeseydi belki daha çok direnecekti. #yağmur pic.twitter.com/QnxK6M7I5D — İst. Kent Savunması (@KentSavunmasi_) 28 Temmuz 2017

Savunma, Twitter hesabından paylaştığı videoya, “Üsküdar-Çengelköy sahildeki yaşlı Çınar ağacı kaldırılıyor. Gövdesiyle toprak arasına beton girmeseydi belki daha çok direnecekti” notunu düştü.