‘Betona boğulan’ şehirden elde kalan: Küçükçekmece Gölü ve Esenyurt arasındaki son ayçiçeği tarlası

‘Betona boğulan’ İstanbul’da, Küçükçekmece Gölü ve Esenyurt arasında kalan son ayçiçeği tarlası görüntülendi. (Fotoğraf: Sedat Özvanlıgil)
Yaramazlara biraz batar!
‘Betona boğulan’ İstanbul’da, Küçükçekmece Gölü ve Esenyurt arasında kalan son ayçiçeği tarlası görüntülendi. (Fotoğraf: Sedat Özvanlıgil)
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin Başkanı Mesud Barzani, 25 Eylül’de bağımsızlık referandumuna gidecek olan bölgede Kasım ayında parlamento ve başkanlık seçimlerinin yapılacağını açıkladı.
Darbe girişimini televizyondan takip ettiklerini söyleyen eski astsubay, eski başçavuşunı, “Cumhurbaşkanını şimdi paketleyecekler” dediğini öne sürdü.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uygunsuz yayın yaptığı için 10 günlük yayın durdurma cezası alan ancak bu cezayı uygulamayan beş televizyon kanalının lisansını, 690 sayılı KHK’ya dayanarak iptal etti.
CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Taşkın Özer, aracının arkasına sprey boyayla ‘Sıra sende’ yazılarak tehdit edildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı İbrahim Kalın, Türkiye’ye rest çeken Almanya’yı ‘akıl tutulması’yla suçladı.