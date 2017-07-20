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‘Betona boğulan’ şehirden elde kalan: Küçükçekmece Gölü ve Esenyurt arasındaki son ayçiçeği tarlası

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‘Betona boğulan’ İstanbul’da, Küçükçekmece Gölü ve Esenyurt arasında kalan son ayçiçeği tarlası görüntülendi. (Fotoğraf: Sedat Özvanlıgil)

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