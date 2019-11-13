Diken

Yaramazlara biraz batar!

Beton makinesinin altında kalan işçi öldü

Zonguldak’ta temizlediği beton makinesinin aniden çalışması üzerine altında kalan Fikret Enteş (56) hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Olay, saat 13:30 sıralarında, Ereğli ilçesinin sanayi sitesinde meydana geldi. Enteş, temizlediği beton makinesinin aniden çalışması sonucu altında kaldı.

Reklam

Mesai arkadaşları, Enteş’i makinenin altından çıkararak, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine giden sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Enteş’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evli ve beş çocuk babası işçinin, çalıştığı iş yerinden emekli olduğu; ancak işe devam ettiği öğrenildi.

Fikret Enteş’in cansız bedeni, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Reklam

İSİG: Ekim ayında 155, yılın ilk 10 ayında ise 1477 işçi hayatını kaybetti

SON HABERLER

12 barodan Feyzioğlu’na ‘Kanunu uygula ya da istifa et’ çağrısı

Türkiye Barolar Birliği’ni (TBB) olağanüstü genel kurula çağırarak seçim yapılmasını isteyen oniki baronun başkanları, söz konusu talepleri reddeden TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun ‘Hodri meydan’ diyerek 2021’deki seçimli genel kurul çağrısına karşılık olarak, ‘Hemen şimdi hodri meydan’ dedi.

BDDK’nın yetkileri artık Merkez Bankası’nda

TBMM’de kabul edilen yeni kanuna göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), görev ve yetkileri Merkez Bankası’na (TCMB) devredilecek. Merkez Bankası, ödemeler alanındaki yetkili otorite olacak.

Erdoğan ABD’de: Protesto beklentisiyle otelinin önü kar araçlarıyla kapatıldı

ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçak, Türkiye saati ile gece yarısına doğru Andrews Havva Üssü’ne indi. Erdoğan ve beraberindeki heyet, daha sonra Washington’da kalacakları otele ulaştı. Erdoğan’ın oteli civarında geniş güvenlik önlemleri alınırken, kar küreme araçlarıyla otele giden sokağa girişler kapatıldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...