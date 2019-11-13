Beton makinesinin altında kalan işçi öldü

Zonguldak’ta temizlediği beton makinesinin aniden çalışması üzerine altında kalan Fikret Enteş (56) hayatını kaybetti.
Olay, saat 13:30 sıralarında, Ereğli ilçesinin sanayi sitesinde meydana geldi. Enteş, temizlediği beton makinesinin aniden çalışması sonucu altında kaldı.
Mesai arkadaşları, Enteş’i makinenin altından çıkararak, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine giden sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Enteş’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Evli ve beş çocuk babası işçinin, çalıştığı iş yerinden emekli olduğu; ancak işe devam ettiği öğrenildi.
Fikret Enteş’in cansız bedeni, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.