Beton birliği başkanı: 99 öncesi konutların betonunda ufalanma vardır, güçlendirilmez

Avrupa ve Türkiye Hazır Beton Birlikleri Başkanı Yavuz Işık, İzmir ve İstanbul’da yaklaşık 800 bin binanın 1999 öncesi yapılmış konutlar olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Aysel Alp’e konuşan Işık, “Betonda karbonatlaşma (ufalanma), demir korozyonu olmuştur. Bunlar acilen tespit edilip yıkılmalıdır” dedi.

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Işık, İzmir’de 1 milyon 200 bin binanın üçte birinin yaklaşık 400 bininin, yine İstanbul’da da 400 bin binanın 1999 depremi öncesi yapıldığının tahmin edildiğini belirtti.

1999 deprem yönetmeliğinde C10 beton kullanımı zorunlu olurken, bu standardın 2007’de C20 ve 2019’da da C30’a yükseltildiğini anımsatan Işık, 1999 sonrasında değişen yönetmeliklerde teknik kriterlerin güçlendirildiğini, beton sınıfının arttığını, kolon ve kirişlerin büyüdüğünü, zemin etüdü, yapı denetim şartı getirildiğine dikkat çekti.

1. derece deprem bölgelerinde binaların envanteri çıkarılarak yapı güvenliği, yapı kalitesi tespiti yapılması gerektiğini söyleyen Işık, “1999 sonrasında yapılıp da bir kolonunda, kirişinde veya betonarmeyle ilgili bir bölümünde sıkıntı varsa bunlar da güçlendirmeyle çözülebilir. 1999 öncesi yapılanların betonunda karbonatlaşma (ufalanma) olmuş, demir korozyona uğramışsa güçlendirmenin hiçbir geçerliliği yoktur” diye konuştu.

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Işık, sadece İstanbul’daki binaların dönüşümü için kabaca 5 milyar dolarlık bir faturadan söz edildiğini ifade etti.