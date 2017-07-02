‘Beton aşkına’: İstanbul 106 yıllık sıcaklık rekorunu kırdı

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Gitgide betonlaşan şehir merkezlerinde hayatı durma noktasına getiren aşırı sıcaklar rekor üstüne rekor kırdı.

Kentleşmenin en yoğun yaşandığı İstanbul son 106 yılın en yüksek sıcaklıklarını yaşadı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, 29 Haziran Cuma günü İstanbul’da sıcaklığın 37.2 derece ölçüldüğünü belirterek, “Bu, 106 yılda ilk defa ölçülen bir değer. Yani bir rekor kırıldı. Bugün için de yeni rekor bekliyoruz” diye konuştu.

Tek, birkaç gündür yaşanan aşırı sıcakların nedenini şöyle anlattı: “Avrupa’nın kuzeyindeki alçak basınç; İtalya, Yunanistan ve ülkemize güneyli bir hava akışı sağlıyor. Kuzeyde alçak basınç var. Güneyden sıcak hava akışı var. Hindistan merkezli ters muson etkisini Basra yönünden alıyoruz. Buna ‘Basra alçağı’ diyoruz. Güneyden gelen bir sıcak hava akımı bu. Dolayısıyla iki alçak hava basıncı arasında kaldık. Kuzey Afrika’nın güneyinde de ayrı bir alçak basınç var. Sıcak hava akımları arasında kalan bölgeler sırt bölgesi diye tabir edilir ve bu bölgelerde serin rüzgârlar esmez.”

Güzel haber: Yağmur geliyor

Son bir haftadır hayatın merkezine yerleşen sıcaklar yarından itibaren yağmurla birlikte batı bölgelerinde düşmeye başlayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, yarın kuzeybatı yönünden Türkiye’ye yağışlı hava giriş yapacak ve salı günü tüm Marmara’da etkili olacak.

Hafta ortasında ise yağışlı havanın Karadeniz’e geçmesi bekleniyor. Yarından itibaren 6-7 derece düşmesi beklenen sıcaklıklar tekrar mevsim normallerine dönecek.