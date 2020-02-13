‘Beştepe’ye giden CHP’li’ tartışması sonrası ilk Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi

CHP’nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı ve eski milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile makamında görüştü. İnce, Kılıçdaroğlu ile Kasım ayı sonundaki ‘Beştepe’de Erdoğan ile görüşen CHP’li isim’ tartışmasından sonra ilk kez görüşmüş oldu.

İnce, CHP genel merkezine girişinde. Fotoğraf: DHA

Sözcü gazetesinin baş yazarı Rahmi Turan, CHP’den bir ismin Erdoğan’la görüştüğünü, cumhurbaşkanının da bu isme, “Senin CHP’ye genel başkan olmana yardım ederim” dediğini iddia etmişti.

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Kılıçdaroğlu da iddia sonrası çıktığı canlı yayında konunun sorulması üzerine şöyle demişti: “Ben şaşırmadım efendim. Doğrudur. Erdoğan, CHP’yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Devletin en kilit noktasındaki isimleri devreye soktuğunu biliyorum. Okuduğumda doğrudur dedim. İsim vermek istemiyorum.”

Kılıçdaroğlu, konuşmasına yöneltilen eleştiriler üzerine “Erdoğan’ın CHP’yi karıştırma girişimi için ‘Doğrudur’ dedim” diye konuşmuştu.

Turan, daha sonra gazeteci Talat Atilla’yı kaynak göstererek, 9 Kasım’daki görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP’li Muharrem İnce’nin arasında olduğunu öne sürmüştü. Erdoğan ve İnce iddiayı reddederken, Atilla da asıl haber kaynağının ‘bir CHP’li’ olduğunu ifade etmişti.

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Erdoğan ve İnce tarafından aynı anda yalanlanan iddialar üzerine Yalova’da, köyünde açık havada basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, kendisiyle ilgili ‘dedikodular’ın CHP genel merkezinde üretildiğini ifade ederek, “Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AKP’ye harcasalar emin olun iktidar olurlar” demişti.

İnce, daha sonra Sözcü gazetesi başyazarı Rahmi Turan ve gazeteci Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nun yazar Rahmi Turan’a “Üzüldüm” diye mesaj göndermesine de “İftiraya uğrayan benim, iftiraya uğramama neden olan kişi Rahmi Turan. Genel başkan iftiraya uğrayana değil de iftiraya kaynaklık eden kişiye ‘Üzülme’ diye haber gönderiyor. İşte asıl buna üzüldüm. Hem de çok üzüldüm. Genel başkan bana ‘Biz Muharrem beyi biliriz. Onun saray kapısına gideceğine ihtimal bile vermeyiz. Söyleyin ona üzülmesin’ diye haber göndermiyor. Ama Rahmi Turan’a‘üzülmesin’ diye haber yolluyor. Ben buna üzülmeyeyim de ne yapayım?” diyerek tepki göstermişti.

İnce sadece ‘görüşmem doğal’ dedi, ayrıldı

CHP’li İnce, bu akşam CHP Genel Merkezi’ne giderek, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası İnce, açıklama yapmadan partiden ayrıldı.

Ancak, basın mensuplarının sorusu üzerine İnce, “Benim sayın genel başkanla görüşmemden daha doğal ne olabilir? Partimin bir üyesiyim. Teşekkür ederim” diyerek, partiden ayrıldı.