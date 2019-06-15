Beştepe VW’nin yeni fabrikasını istiyor: Alman gazete FAZ’a avantajları anlattılar

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Frankfurter Allgemeine Zeitung’a (FAZ) verdiği söyleşide Alman otomotiv devi Volkswagen’in (VW) yeni fabrika yatırımı için Türkiye’yi seçmesinin avantajlarını anlattı.

Geçtiğimiz aylarda VW’nin yeni fabrikasının Bulgaristan ve Sırbistan’da kurulacağına dair haberler de çıkmış, VW yetkililerinin Türkiye ziyareti ise basına yansımamıştı.

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“Türkiye yeni VW fabrikasını alacak mı?” başlıklı FAZ haberinde Ermut Alman şirketlerin Türkiye’deki yatırımlarının siyasi ilişkilerden etkilenmediğini belirtip “VW’nin yeni fabrika yatırımının ülkemizde olması sadece yatırım olarak yüksek değere sahip değil, bunun sembolik değeri de var” dedi.

Habere göre Ermut Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğrudan yatırımlar konusundaki baş danışmanı ve Volkswagen ile yürütülen görüşmelerde baş müzakereci.

Ermut’un müzakerelerde gelinen noktaya ilişkin detay vermediği vurgulanan haberde Ankara’nın VW’den ülkeyi sadece pazar olarak değil bir üretim üssü olarak da görmesini umduğu belirtildi.

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Deutsche Welle’de yer alan habere göre, FAZ, VW’nin Amerikan Ford ile işbirliğini güçlendirme planlarına atıfla Hannover’deki Transporter modellerinin üretiminin Ford’un Gölcük’teki fabrikasına kaydırılmasının muhtemel olduğunu kaydetti.

Türkiye 100 milyon euro teşvik vermeyi planlıyor

Skoda ve Seat’ların üretileceği tamamen yeni fabrikanın nereye kurulacağının belli olmadığı belirtilen haberde, İzmir yakınlarında 2001 yılına kadar Opel’in bulunduğu 40 hektarlık bir araziyle ilgili görüşmeler yürütüldüğü belirtildi. Görüşmelerde arazinin İzmir demir yolu ağıyla bağlantısının somut olarak gündemde olduğunu belirten gazete, Türk hükümetinin yaklaşık 100 milyon euroluk teşvik planının da görüşmelerde ele alındığını yazdı.

Ermut, rakip Bulgaristan’ın adını vermeden Türkiye’nin üretim açısından sunduğu avantajlara da işaret ederek, Türkiye’nin nitelikli iş gücü, üretim maliyetleri, 80 milyon nüfuslu büyük bir pazar oluşu ve coğrafi konumu nedeniyle ihracat üssü olma niteliğini öne çıkardı. Volkswagen’ın tercihini Türkiye’den yana yapacağı konusunda iyimser olduğunu belirten Ermut, “Burada daha en az iki ya da üç uluslararası üreticiye daha yerimiz var” diye konuştu.

Kesin karar kasımda açıklanacak

Elektrikli araçlar, otonom sürüş ve dijital teknolojiler için yatırım yapmaya hazırlanan VW’nin bünyesindeki Skoda Karoq ve Seat Ateca tipi araçların üretiminin Doğu Avrupa’da açılması planlanan yeni fabrikada yapılacağı ve üretim yeri olarak Bulgaristan ve Türkiye arasında karar verileceği açıklanmıştı. VW Denetleme Kurulu’nun kesin kararını kasım ayında açıklaması bekleniyor.