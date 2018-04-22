‘Beştepe geleceğimizi yutuyor’ diyen HDP lideri: 24 Haziran ‘Dur’ demek için fırsat

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran’daki seçimin ‘AKP’nin toplumu çürütmesine ‘Dur’ demenin de bir fırsatı’ olduğunu söyledi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Temelli, HDP Gençlik Meclisleri’nin ‘Meclislerle Örgütleniyor, Faşizme Başkaldırıyoruz’ sloganıyla İstanbul Bağcılar’daki ilçe örgütü binasında düzenlediği konferansa katıldı.

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‘Demokratik cumhuriyet’ dedikleri meselenin altını doldurmanın önemli olduğunu ifade eden HDP lideri, bunu ‘radikal demokrasi’ adı altında buluşturduklarını kaydetti.

“Radikal demokrasi dediğimiz çokluğun örgütlenmesi, çoğulcu yaşam, özgürlükçü laiklik, demokratik cumhuriyetin inşasındaki bir mücadele hattıdır” diyen Temelli, bunun örgütlenmesinin ve yaygınlaştırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

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HDP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Kentlerimizin bir daha yıkılmaması için, kentimizi de kendimizi de biz yönetmek için mücadeleyi yükseltmeliyiz. Savaş politikalarıyla ayakta duran bu iktidardan kurtulmak için mücadelemizi yükseltmeliyiz. İşte seçimler bize bu fırsatı sunuyor. Bir taraftan savaş politikaları bir taraftan yolsuzluk ekonomisi.çç Beştepe bütün haklarımızı, kaynaklarımızı, bütün geleceğimizi yutmaya devam ediyor. Bütün toplumu çürütmeye devam ediyor. Şimdi tam da buna ‘Dur’ deme zamanıdır. 24 Haziran bunun için bir fırsattır.”