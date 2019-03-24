Beştepe ekibinden Koçyiğit: Erdoğan’a kim yakınsa eleştiriliyor, bilmiyorum neden?

Sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığı nedeniyle eleştiri almasının nedenini anlamadığını dile getirdi.

Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu’na konuşan Hülya Koçyiğit, “Siz ve Orhan Gencebay’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yakınlığınız gündemde…” hatırlatması yapılması üzerine şöyle konuştu: “Sadece biz mi, Cumhurbaşkanına kim yakınsa eleştiriliyor. Bilmiyorum neden, ben de merak ediyorum. Sanatçı toplumun her alanındaki olumsuzluğa, her şeye eleştiri getirebilir. Onun için sanatçıya muhalif denilir. Görevi sadece iktidara muhalefet etmek değildir. Ben kendi mesleğimle ilgili eleştirilerimi hep dile getirdim.”

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İnsanların ruh dünyasını geliştirmek ve sanatsal konularda daha verimli olmak konusundaki eleştirilerinin dikkate alınması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’na seçildiğini öne süren Koçyiğit “Yapılması gereken çok şeyimiz var” dedi.