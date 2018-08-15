Beştepe, ABD’ye vergiyi AKP’nin sloganı ile açıkladı: Durmak yok yola devam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD ürünlerine yönelik getirilen ek gümrük vergilerini AKP’nin seçimlerde kullandığı “Durmak yok, yola devam” sloganıyla açıkladı.

İzmir’de tutuklu pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması talebi yerine getirilmeyen ABD, yaptırım kararı almış ve bu kapsamda Türkiye’den ithal edilen demir-çelik ve alüminyum ürünlerine vergiyi iki katına çıkarmıştı.

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ABD’nin bu tavrına misilleme kararı alan Türkiye bu sabah itibariyle aralarında, alkollü içecekler, otomobiller, kağıt, makyaj malzemeleri, PVC, taşkömürü, tütün ürünleri, pirinç ve meyvelerin bulunduğu bazı ürünlerin vergisini bu sabah itibarıyla ciddi oranlarda artırdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kararla ilgili şu açıklamayı yaptı: “ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır. Zor günlerde liderinin etrafında kenetlenen milletimiz, kural tanımaz tavırlara karşı uluslararası kamuoyu ile kenetlenmiş, haksızlıklara karşı dünyayı cesaretlendirmiştir. Durmak yok, yola devam.”