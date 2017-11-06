BES’te cayma oranı yüzde 50’lerde: ‘Daha cazip hale getirmeye çalışıyoruz’

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Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bireysel emeklilik sisteminde (BES) cayma oranının yaklaşık yüzde 50 olduğunu söyleyerek, daha çok katılımcı çekmek için sistemi iyileştirecek alternatifler üzerinde çalıştıklarını ve bunların son aşamaya geldiğini belirtti.

Şimşek, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada bu çerçevede sisteme yeniden giriş yapmak isteyen katılımcılar için başlangıçtaki 1000 TL’lik devlet katkısının da yeniden hesaplanacağını kaydetti.

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Başbakan yardımcısı, “Sisteme yeniden girişte iki yıl beklenmesi zorunlu olmadan, sistemden cayan vatandaşlarımızın daha cazip hale getirilecek tüm haklardan faydalanabilmesinin önünü açacağız” dedi.

Mevcut uygulamada iki ay olan cayma dönemi süresini de altı aya kadar uzatmayı düşündüklerini söyleyen Şimşek şöyle devam etti: “Bu sürede yine anapara koruma garantisi sunulacak. Taahhüt edilen devlet katkısının nemalandırılmasına ilişkin süreç ve düzenlemeler katılımcıların lehine olacak şekilde yeniden düzenlenecek ve bu hususlarda iyileştirmeler yapılacaktır.”

Şimşek’in verdiği bilgilere göre bu yılın başından itibaren uygulanmaya başlanan bireysel emekliliğe otomatik katılım sisteminde 27 Ekim itibarıyla 3.37 milyon çalışan bulunuyor. Toplam fon büyüklüğü 1.4 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu büyüklüğün yüzde 63’ü faizsiz, yüzde 37’sinin faizli fonlarda değerlendiriliyor.

1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren son düzenlemeye göre bireysel emeklilik sistemi 45 yaş altı çalışanlar için zorunlu kılınmıştı.

Düzenlemeye göre çalışanların, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayma hakları bulunuyor.

Hükümet BES’teki bu düzenlemeyle 10 yıl içinde 100 milyar lira kaynak elde etmeyi planlıyor.