Beslenme güçlüğü çektiği için ameliyat edilen ineğin karnından 15 kiloluk halat çıktı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde beslenme güçlüğü çektiği için ameliyat edilen ineğin karnından 15 kilogram ağırlığında halat ve çivi çıktı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kuşaklı Mahallesi’nde yaşayan besici Bülent Cemiloğlu, dört yıl önce aldığı sekiz yaşındaki ineğinin beslenmesinde sıkıntı yaşadığını görünce veterinerden yardım istedi.

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Veteriner hekim Ahmet Tutar, metal dedektörüyle yaptığı muayenede ineğin karnında metal olduğunu tespit etti.

‘Ölümcül olabilirdi’

Başarılı bir operasyonla ineği sağlığına kavuşturan Tutar, üç kişilik

ekiple titiz bir ameliyat yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

“Yaklaşık iki saat süren operasyonun sonunda ineğin karnından 15 kilogram ağırlığında halat ipleri ve büyük bir çivi ile plastik atık çıkarıldı. Metal atıkların dört yıldır ineğin karnında olduğu anlaşıldı. İneğin şuan bakımlarına devam ediyoruz, biraz daha gecikilseydi ölümcül olabilirdi.”

Besici Bülent Cemiloğlu da, ineğinin doğum sonrası karnının inmemesi üzerine veterinere danıştığını ameliyatta karnından çıkanlara inanamadıklarını söyledi.