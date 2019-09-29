Beşir Ayvazoğlu: Son depremin düşündürdükleri

Perşembe günü öğle vakti yaşadığımız, AFAD’a göre 5.8’lik, Kandilli’ye göre 6’lık, yani nispeten küçük sayılabilecek bir depremin yarattığı panik havasını görünce, ekranları dolduran uzmanların kaçınılmaz gördükleri büyük İstanbul depreminde neler yaşanabileceğini düşünmek bile insanın kanını donduruyor.

1999 depremlerinin ardından önemli çalışmalar yapıldığına inanıyorum. Ama İstanbul’da hâlâ depreme dayanıksız binlerce binanın bulunduğu, “Kentsel Dönüşüm” uygulamalarının sadece rantiyeye yaradığı acı bir gerçektir.

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Beşir Ayvazoğlu’nun yazısı



