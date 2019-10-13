Beşir Ayvazoğlu: Nobel Akademisi Handke’yi ödüllendirerek bir bakıma kendi tacizcisini de aklamış olmuyor mu?

Edebiyat gündemini takip edenler hemen hatırlayacaklardır: Geçen yıl, İsveç Akademisi’nin fonlarını kullanarak kültürel bir projeyi yürüten Fransız fotoğrafçı Jean-Claude Arnault, on sekiz kadın tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı.

İsveç Akademisi, bana sorarsanız, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nü Peter Handke’ye vererek yeni bir skandala daha imzasını atmış bulunuyor. Aslında önemli bir yazar olan Handke, Türkçeye Tuna, Sava, Morava ve Drina’ya Yolculuk ya da Sırbistan’a Adalet isimli kitabında soykırıma uğrayanların Müslüman Boşnaklar değil Sırplar olduğunu iddia etmiş, bu akıllara ziyan iddia kültür ve edebiyat çevrelerinde büyük bir tepki ve öfkeyle karşılanmıştı.

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Akademi, Bosna’daki üç yüz bine yakın insanın ölümüne sebep olanları alkışlayan Handke’yi ödüllendirerek kendi tacizcisini de bir bakıma aklamış olmuyor mu?

Beşir Ayvazoğlu’nun yazısı