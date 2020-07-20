Beşinci kattaki balkondan düşen anne ve 10 aylık bebeği hayatını kaybetti

Bolu’da, bir apartmanın beşinci katındaki balkondan düşen anne ve 10 aylık bebeği hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre 33 yaşındaki Songül Can, dün akşam 10 aylık bebeğiyle Borazanlar Mahallesi 434. Sokak’taki bir apartmanda oturan yakınlarını ziyarete gitti.
Çocuğunu uyutmak için yan odaya gitmek üzere yakınlarının yanından ayrılan Can bebeğiyle balkondan düştü.
Sağlık personelince Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan anne ve bebeği hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.