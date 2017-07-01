Beşinci eyalet: Nevada’da eğlence amaçlı esrar satışı serbest bırakıldı 

ABD’de marihuanayı yasallaştıran eyaletlere Nevada da katıldı.



AA’nın haberine göre Kasım 2016’da onaylanan yasanın gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girmesiyle eyalette eğlence amaçlı esrar satışı serbest bırakıldı.

Yasaya göre 21 yaş ve üstü kişiler 28,3 grama kadar esrar satın alabilecek. Özel alanlarda kullanılmasına izin verilen esrarın toplu alanlarda içilmesi halen yasak.

Nevada, Colorado, Oregon, Washington ve Alaska’nın ardından ABD’de marihuanayı yasallaştıran beşinci eyalet oldu.