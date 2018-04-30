Beşiktaş’tan yalanlama: Erdoğan, Orman’a kupa maçı için ‘Gereğini yap’ dememiş

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Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Beşiktaş’ın, kaldığı yerden devam etmesi kararı alınan Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıklaması üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, kulüp başkanı Fikret Orman’ı arayarak “Gereğini yap” dediği yönündeki haberin ‘asılsız’ olduğunu açıkladı.

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında iki takım Beşiktaş’ın sahasında 2-2 berabere kalmıştı. Maçın Kadıköy’deki rövanşı, tribün olayları nedeniyle 57’nci dakikada golsüz eşitlik sürerken tatil edilmişti. Konuk takımın teknik direktörü Şenol Güneş başından yaralanmıştı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçın 3 Mayıs saat kaldığı yerden ancak seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Beşiktaş, maça çıkıp çıkmayacağını belirlemek için geçen perşembe toplanmış ve maça çıkmama kararı almıştı.

Bugün medyada yer alan haberdeyse Beşiktaş’ın maça çıkmama kararının olumsuz yansımaları olacağını düşünen siyasilerin duruma müdahil olduğu öne sürülmüştü.

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Buna göre, Orman’ı arayan Spor ve Gençlik Bakanı Osman Bak, takımın sahaya çıkmasını istemiş, Orman ise bu talebe, “Karar benim değil, camia da böyle istiyor” diye yanıt vermişti. Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastederek, “Beyefendi böyle istiyor” karşılığını vermişti.

Ardından Orman’la görüşen Erdoğan’ın, Beşiktaş başkanından maça çıkılmasını istediği ve “Gereğini yap” talimatı verdiği iddia edilmişti.

Bu haberi yalanlayan Beşiktaş’ın açıklaması şu şekilde: “Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında bir dedikodudan yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanımız Fikret Orman’ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler tamamen asılsızdır.”