Beşiktaş’tan Rahmi Koç’a 60’ncı yıl üyelik mazbatası

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp üyeliğinde 60’ıncı yılını dolduran işadamı Rahmi Koç’a 60’ıncı yıl üyelik mazbatasını takdim etti.

Fotoğraflar: DHA

Çebi, Divan Kurulu Üyesi ve Koç Holding Şeref Başkanı Koç ile bir araya geldi. Ziyarette, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk de yer aldı.

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Çebi ve Yamantürk, kulüp üyeliğinde 60’ıncı yılını dolduran Koç’a mazbatasını takdim ederken futbolcuların imzaladığı Beşiktaş forması da hediye etti.

Çebi ve Yamantürk, Koç ile siyah-beyazlı takımın gündemine dair görüş alışverişinde bulundu.