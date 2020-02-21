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Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş’tan Rahmi Koç’a 60’ncı yıl üyelik mazbatası

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp üyeliğinde 60’ıncı yılını dolduran işadamı Rahmi Koç’a 60’ıncı yıl üyelik mazbatasını takdim etti.

Fotoğraflar: DHA

Çebi, Divan Kurulu Üyesi ve Koç Holding Şeref Başkanı Koç ile bir araya geldi. Ziyarette, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk de yer aldı.

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Çebi ve Yamantürk, kulüp üyeliğinde 60’ıncı yılını dolduran Koç’a mazbatasını takdim ederken futbolcuların imzaladığı Beşiktaş forması da hediye etti.

Çebi ve Yamantürk, Koç ile siyah-beyazlı takımın gündemine dair görüş alışverişinde bulundu.

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