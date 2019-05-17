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Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş’taki terör saldırısı: Dört sanığa 47’şer ağır müebbet ve 4 bin 890 yıl hapis

Beşiktaş’ta üç yıl önce 47 kişinin hayatını kaybetttiği terör saldırısına ilişkin davada dört sanık 47’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 bin 890 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 14 sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Davada toplam 27 sanık vardı.

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İstanbul’da 10 Aralık 2016’da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) adlı örgüt arafından bombalı saldırı gerçekleştirilmişti.

TAK saldırıyı, Abdullah Öcalan’ın tutukluluğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki operasyonlar nedeniyle gerçekleştirdiğini söylemişti. PKK, TAK örgütünün doğrudan kendisine bağlantılı olmadığını öne sürmüştü.

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